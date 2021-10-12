Financial Times указала на виновников газового кризиса в ЕС

За минувшее десятилетие Евросоюз усилил зависимость от газа из России. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в публикации Financial Times.

Автор статьи отмечает, что при этом Соединенные Штаты предупреждали ЕС о возможных последствиях подобной зависимости. Запасы СПГ, которые США готовы предоставить Европе, не смогут компенсировать нехватку топлива.

"ЕС получает 41% потребляемого газа из России, Британия - существенно меньше. Но Лондон затрагивают любые колебания цен на мировых рынках", - пишет журналист Financial Times.

По его словам, ЕС и Великобритания проигнорировали роль природного газа в процессе декарбонизации экономики. Решить эту проблему позволила бы разработка эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии с использованием газа в качестве переходного и резервного топлива, подчеркивает автор.

"Резкий скачок цен на газ стал заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость", - говорится в статье.

Автор напомнил, что за последнее десятилетие объемы хранилищ газа в Соединенном Королевстве уменьшились в три раза, а запасов топлива в них может хватить на четыре дня при максимальных зимних нагрузках. В то же время СПГ из США британские власти закупают только чтобы предупредить резкие скачки цен. В прошлом году на Соединенные Штаты пришлось порядка 12% поставок топлива в Британию.

В этом году из-за резкого роста спроса в Азии американские СПГ-терминалы работают на 95% от своих предельных мощностей. Россия производит максимально возможное количество топлива - 1,4 миллиарда кубометров газа в сутки.

Ранее американский обозреватель Джо Кэрролл отметил, что российские поставки газа в Европу серьезно сократили долю США на мировом рынке топлива, особенно после заявления президента России Владимира Путина об увеличении поставок в Европу.