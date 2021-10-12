В России полицейский спас 12-летнюю девочку, которая упала с моста в реку

Полицейский в Пскове спас 12-летнюю девочку, упавшую с моста, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 10 октября, на мосту через реку Великую - очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что с моста упала девочка.

"Псковские сотрудники ППС спасли девочку, упавшую с моста через реку Великую... Прибыв на центральную городскую набережную, Денис Кузьмин передал напарнику табельное оружие, снял верхнее форменное обмундирование и нырнул в воду. В кратчайшие сроки ему удалось доплыть до девочки, которая находилась между опор моста, и помочь ей добраться до опоры, чтобы немного восстановить силы", - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Старшему сержанту Кузьмину помог один из очевидцев, который нырнул в реку следом за девочкой. Спасенного из воды ребенка доставили в госпиталь, ее жизни ничего не угрожает.