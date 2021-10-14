Работников Boeing обязали вакцинироваться к 4 декабря

Американская компания Boeing, занимающаяся выпуском самолетов, обязала сотрудников пройти курс вакцинации против коронавируса к 8 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Boeing требует от всех сотрудников в США либо предъявить подтверждение вакцинации, либо получить обоснованное освобождение [от вакцинации] (по причине инвалидности или из-за стойких религиозных убеждений) к 8 декабря", - говорится в сообщении компании.

По данным агентства, привиться должны будут 125 тыс. работников.

Распоряжение не действует в Техасе, губернатор штата выпустил указ, запрещающий предприятиям и организациям требовать обязательной вакцинации сотрудников и клиентов.

Однако президент США Джо Байден подписал указ об обязательной вакцинации работников федеральных подрядчиков, Boeing - один из них. В компании полагают, что президентский указ обеспечит вакцинацию техасских сотрудников.

Ранее сообщалось, что работники автопроизводителя "КамАЗ" в возрасте 65 лет и старше, которые не привились от COVID-19 или не перенесли болезнь в течение полугода, отправятся на удаленную работу или в простой.