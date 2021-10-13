В Казахстане намерены исключить смертную казнь из 13 статей Уголовного кодекса

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни. Поправки предлагают исключить смертную казнь из 13 статей Уголовного кодекса, оставив ее только за особо тяжкие преступления военного характера. Трансляция заседания велась на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года. "Вносимые изменение и дополнения в Уголовный кодекс предусматривают исключение смертной казни из 13 статей Уголовного кодекса. Устанавливаются пределы применения данного вида наказания только за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время", - сказал заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

По его словам, смертную казнь предлагается оставить в четырех статьях Уголовного кодекса за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время. К ним относятся развязывание и ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, выразившееся в убийствах военнопленных и гражданских лиц, а также геноцид, совершенный в военное время.

В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех санкциях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы.

Работа над поправками в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни продолжится в профильном комитете Мажилиса.

В настоящее время в республике действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.