В Украине невакцинированных педагогов будут отстранять от работы

Министерство здравоохранения Украины предупредило педагогов о том, что с ноября невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил пресс-центр ведомства, ссылаясь на главу министерства Виктора Ляшко.

"Педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Если до ноября у сотрудников сферы образования не будет прививки против COVID-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы", - сказал министр.

По его словам, вакцинация для педагогов "является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам, в первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.

С начала вакцинации на Украине, население которой составляет около 41,6 млн человек, привили 7 688 564 человека, из них 6 271 274 получили две дозы вакцины. За прошедшие сутки вакцинировали 152 703 человека.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 16 309 новых случаев коронавируса против 11 996 днем ранее, скончался 471 человек. За время пандемии в стране заразились 2 578 394 человека, выздоровел - 2 304 361 человек, летальных случаев - 59 523.

Согласно прогнозам Национальной академии наук, к концу октября суточное количество новых случаев заражения коронавирусом может превысить 20 тыс.