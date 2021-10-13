Еврокомиссия обсудит набор инструментов для ответа на рост цен на энергию

Еврокомиссия (ЕК) обсудит в среду на заседании в Брюсселе набор инструментов для ответа на рост цен на энергию в странах ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель ЕК Дана Спинант в Twitter.

"Сегодня на заседании коллегии Еврокомиссии главной темой станет набор инструментов для ответа на рост цен на энергию", - написала она.