https://news.day.az/world/1391136.html Еврокомиссия обсудит набор инструментов для ответа на рост цен на энергию
Еврокомиссия обсудит набор инструментов для ответа на рост цен на энергию
Еврокомиссия (ЕК) обсудит в среду на заседании в Брюсселе набор инструментов для ответа на рост цен на энергию в странах ЕС. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель ЕК Дана Спинант в Twitter.
"Сегодня на заседании коллегии Еврокомиссии главной темой станет набор инструментов для ответа на рост цен на энергию", - написала она.
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