Неизвестный открыл огонь в воздух около школы в Москве

В Москве на камеры наблюдения попал молодой человек в камуфляжной форме, который пришел с оружием к школе №1260, расположенной на улице Фотиевой неподалеку от Университетского проспекта, и открыл огонь в воздух. Об этом сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В полицию позвонила местная жительница и заявила, что неизвестный ходит около школы с оружием, слышны звуки стрельбы.

По предварительным данным, он произвел несколько выстрелов в воздух. Пострадавших нет. Молодого человека разыскивает полиция.