https://news.day.az/world/1391341.html Неизвестный открыл огонь в воздух около школы в Москве
Неизвестный открыл огонь в воздух около школы в Москве
В Москве на камеры наблюдения попал молодой человек в камуфляжной форме, который пришел с оружием к школе №1260, расположенной на улице Фотиевой неподалеку от Университетского проспекта, и открыл огонь в воздух. Об этом сообщает Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В полицию позвонила местная жительница и заявила, что неизвестный ходит около школы с оружием, слышны звуки стрельбы.
По предварительным данным, он произвел несколько выстрелов в воздух. Пострадавших нет. Молодого человека разыскивает полиция.
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