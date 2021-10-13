В США заявили, что не видят готовности Ирана возвращаться к переговорам по ядерной сделке

Соединенные Штаты не видят готовности Ирана возвращаться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), но не будут обозначать крайний срок для их возобновления. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главами МИД Израиля и ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что дипломатический путь - это самый эффективный способ сделать так, чтобы это не произошло (Иран не получил ядерное оружие - прим. ТАСС)", - подчеркнул госсекретарь. "Однако, <...> несмотря на тот факт, что мы четко дали понять за последние девять месяцев, что мы готовы вернуться к полному соблюдению СВПД, если Иран сделает то же самое, то, что мы сейчас видим или, если сказать более точно, не видим от Тегерана, свидетельствует о том, что они не готовы", - добавил Блинкен.

По его словам, "время заканчивается", однако он не станет "устанавливать конкретную дату", которая была бы крайним сроком для возобновления переговоров. "Тем не менее с каждым прошедшим днем, с каждым отказом Ирана вести добросовестные переговоры пространство для маневров сокращается", - отметил глава американской дипломатии.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.