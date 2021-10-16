В Эстонии заявили, что проект Rail Baltica отстает от графика на несколько лет
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica отстает от графика на несколько лет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в обнародованном в пятницу отчете Государственный контроль Эстонии.
"Как работы по проектированию Rail Baltica, так и приобретение земель, необходимых для сооружения трассы, на много лет отстают от графика по сравнению с изначальным сроком, - указано в отчете. - По сравнению с изначальным графиком приобретения земель задержка увеличилась до пяти лет".
При этом, как указывает ведомство, эстонская часть бюджета Rail Baltica не распланирована по годам до конца проекта, из-за чего "невозможно оценить, был ли превышен [запланированный] бюджет". "Тем не менее в объемах работ в рамках бюджетов очевидны существенные изменения", - указано в отчете.
Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас 1 октября сказал, что на реализацию проекта Rail Baltica Эстонии не хватает порядка €400 млн. Магистраль будет введена в строй к 2030 году, а не к 2026-му, как планировалось, добавил он.
Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1 435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Стоимость реализации проекта ранее оценивалась примерно в €5,8 млрд, а большую часть финансирования (около 85%) обещала выделить Еврокомиссия.
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