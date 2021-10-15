Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ

Европа второй день подряд отбирает из подземных хранилищ больше газа, чем туда закачивает, тем самым подтверждая, что сезон отбора газа все же начинается, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

При этом уровень запасов в ПХГ находится на исторически минимальном уровне (77,04%), что на 14,07 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Накопленного объема запасов вполне может быть достаточно для прохождения холодов. Однако пониженный уровень запасов снижает самый главный показатель работы ПХГ - максимальную суточную производительность и возможность гибко реагировать на сильные холода.

Переход от нетто-закачки к уверенному нетто-отбору по сумме европейских хранилищ не всегда подтверждается на следующий день, так как закачка может и продолжиться в связи с оттепелью, а также снижением спроса в выходные дни.

Тем не менее, за сутки 14 октября уровень запасов снизился на 0,02 процентных пункта, тогда как 13 октября он впервые сократился - на 0,05 пункта.

При этом "Газпром" продолжает закачку в свои объекты хранения в Австрии и Германии.

В 2020 году переход от закачки к отбору в целом по Европе пришелся на почти тот же самый срок - 12 октября. При этом и погода в этом году в Европе примерно соответствует прошлогоднему тренду: ожидаемая средняя температура октября 2021 года на полградуса ниже прошлогодней.

Однако в прошлом году ситуация была принципиально иная - в хранилищах был рекордный объем газа, накопленный по итогам двух теплых зим и рынку было выгодно пораньше начать тратить запасы. В этом сезоне запасы находятся на исторически минимальном уровне (чуть выше 78%) и были ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше резервов.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходился на 20 октября. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году - 3 ноября.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии.

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в понедельник составляет $1081 за тысячу кубометров.