Около 200 человек устроили бунт в российской колонии

Бунт произошел в колонии во Владикавказе (Северная Осетия), его устроили порядка 200 человек. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, передает Day.Az.

"Около 200 человек устроили беспорядки в колонии", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением информации.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, на место вызвали скорую помощь для дежурства. "Пока информация о пострадавших не поступала", - сказали в министерстве.

Бунт, по данным источника ТАСС, происходит в промзоне, где работают заключенные.

"На промзоне все происходит, где заключенные работают. Пострадавших нет. Ситуация на контроле", - сказал собеседник агентства.

Представляем вниманию читателей кадры с места событий, опубликованные российскими телеграм-каналами: