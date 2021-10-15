Около 200 человек устроили бунт в российской колонии - ВИДЕО
Бунт произошел в колонии во Владикавказе (Северная Осетия), его устроили порядка 200 человек. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, передает Day.Az.
"Около 200 человек устроили беспорядки в колонии", - сказал собеседник агентства.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением информации.
Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, на место вызвали скорую помощь для дежурства. "Пока информация о пострадавших не поступала", - сказали в министерстве.
Бунт, по данным источника ТАСС, происходит в промзоне, где работают заключенные.
"На промзоне все происходит, где заключенные работают. Пострадавших нет. Ситуация на контроле", - сказал собеседник агентства.
Представляем вниманию читателей кадры с места событий, опубликованные российскими телеграм-каналами:
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