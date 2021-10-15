В США отложили одобрение вакцины Moderna для подростков из-за побочного эффекта

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США взяло паузу в одобрении для подростков вакцины от коронавируса компании Moderna, чтобы дополнительно проверить препарат на редкий побочный эффект на сердце. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, регулятор хочет внимательнее изучить возможность возникновения миокардита при вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого они сопоставят данные по Moderna с препаратом от американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Как отмечает издание, регулятор пока не установил присутствует ли повышенный риск возникновения миокардита после прививки вакциной Moderna, на проверку может понадобиться несколько недель.

В начале месяца медицинские регуляторы Дании, Швеции и Финляндии приостановили вакцинацию молодежи препаратом Moderna на фоне сигналов о возможных побочных эффектах, таких как миокардит или перикардит.

При этом Pfizer и BioNTech уже подали в FDA заявку на одобрение экстренного применения их вакцины от коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент препарат имеет разрешение на применение среди людей старше 16 лет и на экстренное применение среди подростков от 12 до 15 лет.