В России разработали новые дорожные знаки

Минтранс и МВД разработали новые дорожные знаки и предложили ввести их в оборот, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новые знаки были разработаны для обозначения мест зарядки электромобилей и мест, где запрещено движение автобусов. Также создан новый вид разметки - для диагональных пешеходных переходов.

"Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 "Зарядка электромобилей", - указано в сообщении.

Новый знак 3.34 "Движение автобусов запрещено" планируется ввести на основании опыта, полученного при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, когда городской транспорт был ограничен в передвижении на территориях городов, где проводились матчи.

Кроме того, в проекте предлагается также разрешить совмещать дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" с табличками "Вид транспортного средства" и "Время действия".