https://news.day.az/world/1392724.html В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 219 человек
В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 219 человек
За последние сутки в Украине выявлено 11 288 случаев заражения коронавирусом, 219 человек скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Отмечено, что в Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 2 635 170 человек, скончались 60 633 человека.
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