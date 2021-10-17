В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 219 человек

За последние сутки в Украине выявлено 11 288 случаев заражения коронавирусом, 219 человек скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечено, что в Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 2 635 170 человек, скончались 60 633 человека.