Рядом с Курильскими островами произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в воскресенье в районе Курильских островов.

Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 201 км от города Северо-Курильска с населением около 2,5 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 км.