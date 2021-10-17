https://news.day.az/world/1392820.html Рядом с Курильскими островами произошло сильное землетрясение
Рядом с Курильскими островами произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в воскресенье в районе Курильских островов.
Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 201 км от города Северо-Курильска с населением около 2,5 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
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