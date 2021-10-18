Массовые акции протеста в Ираке

Протестные выступления против фальсификации парламентских выборов охватили в воскресенье ряд городов Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Акции прошли в Багдаде, Басре на юге страны, а также в Эн-Насирии, Мосуле и Талль-Афаре - на севере. Практически повсеместно протестующие перекрывали автотрассы и жгли шины. В центре иракской столицы собрались сотни человек, к участникам акций присоединились представители партий, которые не согласны с обнародованными избиркомом страны итогами выборов. К вечеру на улицах городов были размещены иракские силы безопасности, в ряде мест произошли потасовки. О пострадавших не сообщается.