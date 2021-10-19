Сделка между Китаем и США по СПГ может стать серьезной проблемой для Европы

Сделка между китайскими и американскими компаниями о поставках сжиженного природного газа (СПГ) может стать серьезной проблемой для Европы на фоне крупного энергетического кризиса. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, по меньшей мере пять крупных китайских корпораций ведут активные переговоры с экспортерами из США о многомиллиардном контракте на поставку СПГ. При этом уточняется, что сделка может стоить десятки миллиардов долларов. "Мы ожидаем, что контракты будут подписаны до конца года", - приводит телеканал слова одного из участников переговоров из Пекина. "Это в основном вызвано глобальным энергетическим кризисом и ценами, которые мы наблюдаем сейчас. Поставки из США на данный момент привлекательны", - добавил он.

Если произойдет неизбежная сделка между американскими и китайскими компаниями, как пишет n-tv, это может стать проблемой для Европы, поскольку в текущем году газохранилища в Европе заполнены не в таком объеме, как в прошлом году. Кроме того, цены на газ резко выросли за последние несколько месяцев, при том, что обычно они продолжают увеличиваться осенью и зимой - например, в связи с началом отопительного сезона и повышенным потреблением электроэнергии. Если американские танкеры со сжиженным природным газом направятся в Азию, а не в Европу, как утверждает телеканал, это, вероятно, приведет к дальнейшему росту цен.

Вместе с тем отмечается, что переговоры Китая с американской стороной, которые уже начались в начале года, в последние несколько недель заметно активизировались. КНР, по информации n-tv, уже обогнала Японию как крупнейшего покупателя СПГ в мире в этом году и может укрепить свои позиции. "Все государственные компании вынуждены поддерживать безопасность поставок", - цитирует телеканал одного из переговорщиков из Пекина. Недавнее повышение цен увеличило потребность в долгосрочных соглашениях о поставках. В этом году цены на природный газ в Азии выросли более чем в пять раз, а это в свою очередь увеличивает опасения по поводу нехватки электроэнергии зимой.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке продолжался с конца августа до начала октября. Цена на газ в Европе к концу торгов на лондонской бирже ICE в понедельник скорректировалась до около $1 068 за 1 тыс. куб. м после резкого роста днем почти до $1 300 на фоне новостей об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре, свидетельствуют данные торговой площадки. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня опустилась до $1 068,4 за тыс. куб. м, или €89 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).