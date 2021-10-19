Талибы принимаются за борьбу с наркоманией. Под мостами через пересохшую речку, чьё русло используется как свалка, отлавливают наркоманов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в реабилитационный центр большинство из них приходится вести силой.

Больница на тысячу коек открылась в Кабуле ещё при прошлом режиме. Но с момента прихода "Талибана" к власти интенсивность рейдов по злачным местам значительно возросла. Такие "наркоманские мосты" - очаги и наркоторговли, и уличной преступности.

В центре пациентов тщательно обыскивают и приводят в порядок внешний вид. Реабилитировать наркозависимых пытаются теми средствами, какие есть. Многие возвращаются сюда не по одному разу.