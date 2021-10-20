ОАЭ и Израиль договорились о развитии космического сотрудничества

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписало меморандум о взаимопонимании с Израильским космическим агентством с целью расширения двустороннего сотрудничества.

Как сообщило в среду Информационное агентство ОАЭ, документ был подписан на полях всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Меморандум, отмечает агентство, предполагает расширение взаимодействия двух стран в научных исследованиях, обмене опытом и разработке образовательных программ в освоении космоса. ОАЭ будут участвовать в подготовке к запуску на Луну израильской космической станции "Берешит-2", который запланирован на 2024 год. Израиль будет реализовывать в университетах совместные исследовательские программы, включающие изучение так называемых красных приливов (явление, вызванное цветением водорослей) и нашествий красных пальмовых долгоносиков, угрожающих финиковым плантациям. Данные, собранные с помощью микроспутника, будут переданы в ОАЭ.

Космические планы ОАЭ и Израиля

В октябре этого года ОАЭ объявили о старте программы исследования Венеры. Запуск космического аппарата намечен на 2028 год. В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу станцию "Аль-Амаль", которая 9 февраля вышла на орбиту планеты.

В 2020 году Израиль объявил о планах отправить на Луну второй космический аппарат - "Берешит-2". Его предшественник "Берешит" - первый в истории человечества частный аппарат, который в 2019 году достиг естественного спутника Земли.