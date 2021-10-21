Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти стран, которые призывали к освобождению активиста Османа Кавалы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее информационное агентство Anadolu со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что Министерство иностранных дел Турции вызвало глав дипломатических миссий из США, Германии, Франции, Дании, Финляндии, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии.

В понедельник, 18 октября, посольства вышеперечисленных стран выступили с заявлением, в котором призвали власти Турции освободить предпринимателя, мецената и основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. Они назвали суд над правозащитником "пятном на демократии и верховенстве права и прозрачности судебной системы", поскольку с момента его задержания прошло уже четыре года.