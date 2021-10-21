Международные резервы России за неделю выросли на $4,9 млрд

Международные резервы РФ по состоянию на 15 октября 2021 года составили $620,3 млрд, увеличившись за неделю на $4,9 млрд или на 0,8%, говорится в материалах Банка России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Регулятор отметил, что резервы выросли под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.