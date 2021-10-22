КВН захотели признать наследием ЮНЕСКО

Телепередачу "Клуб веселых и находчивых" (КВН) захотели включить в реестр аудиовизуального наследия ЮНЕСКО. Соответствующее обращение в учреждение направила группа медийных персон и участников КВН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы инициативы отметили, что КВН "несет в себе установки на гуманизацию и демократизацию взаимоотношений в социуме, открывает возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку".

Обращение, в частности, подписали Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев и другие.

Президент международного союза КВН Александр Масляков, в свою очередь, отметил, что программа объединяет культуры и традиции многих поколений.