В Бангладеш в лагере беженцев рохинджа убиты семь человек

В Бангладеш в результате нападения на лагерь беженцев рохинджа в городе Кокс-Базар погибли семь человек. Нападавшие одних людей застрелили, а других зарезали, сообщает Day.Az со ссылкой на news24.com.

В результате нападения, которое произошло около четырех часов утра, сразу же погибли четыре человека, еще трое скончались в больнице в лагере Балухали. Ранено не менее 20 человек.

"Мы арестовали одного нападавшего сразу после инцидента", - сказал журналистам региональный начальник вооруженного полицейского батальона Шихаб Кайсар Хан.

По его словам, у мужчины при себе были пистолет с шестью патронами и нож.