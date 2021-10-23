В ООН заявили о голоде на Мадагаскаре

Более миллиона человек на юге Мадагаскара отчаянно пытаются выжить в условиях первого в истории голода, вызванного глобальным изменением климата. Об этом сообщает ООН, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что Мадагаскар сильно пострадал в результате многолетней засухи.

По словам представителя Всемирной продовольственной программы Элис Рахмун, в некоторых местностях люди все еще могут что-то выращивать, но с каждым годом приходится преодолевать все больше трудностей. Но в других местах сейчас не растет абсолютно ничего, и люди пытаются выживать, питаясь саранчой, фруктами и листьями кактуса.

Всемирная продовольственная программа сотрудничает с правительством страны, в результате чего около 700 тысяч человек получают помощь продуктами.