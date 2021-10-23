Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал объявить персонами нон грата послов 10 стран в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агенство Анадолу, соответствующее заявление Президент Турции сделал в ходе выступления в городе Эскишехир, посвященного завершению ряда проектов.

Президент Турции отметил, что уже дал соответствующие указания министру иностранных дел в связи с этими послами.

"Здесь Турция, а не общинное государство, как вы полагаете. Я дал необходимые инструкции нашему министру иностранных дел и поручил объявить их персонами нон грата. Они должны понимать, знать Турцию, а в противном случае покинут нашу страну. У нас не может быть ни малейшей дружбы с теми, кто неуважительно относится к нашей нации", - сказал Эрдоган.

Напомним, что неделю назад послы 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, - выступили с призывом к Турции освободить предпринимателя и основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу, арестованного по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году и в участии в попытке госпереворота в Турции 15 июлю 2016 года.