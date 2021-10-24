https://news.day.az/world/1395297.html Два сухогруза столкнулись в Мраморном море в Турции - ВИДЕО
Два сухогруза столкнулись в Мраморном море в Турции - ВИДЕО
Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у входа в пролив Дарданеллы. Об этом сообщило управление береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате случившегося никто не пострадал.
"При столкновении сухогрузов Benitamou и Vanessa в районе Гелиболу пострадавших нет, ущерба окружающей среде не нанесено", - говорится в сообщении.
Суда получили небольшие повреждения. На месте случившегося работают буксиры береговой охраны. По предварительным данным, причиной столкновения стал густой туман.
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