Новые ограничения из-за коронавируса начали действовать в Москве

С понедельника 25 октября в Москве вступают в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

О новых мерах борьбы с Covid-19 сообщил мэр столицы Сергей Собянин 19 октября на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно указу мэра, до 25 февраля 2022 года жители столицы старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства или на даче.

Также до 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников компании, всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Переход на удаленную работу не распространяется на сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для компании, а также на вакцинированных и переболевших граждан. Работники медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей могут работать в прежнем режиме.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Президент России Владимир Путин разрешил главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского - с 28 октября.