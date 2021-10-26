Перепалка в парламенте Армении между сторонниками Пашиняна и оппозиции

Заседание парламента во вторник ознаменовалось инцидентом. Депутату от блока "Айастан" ("Армения") Гегаму Манукяну отключили микрофон, а его самого спустили с трибуны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Инцидент начался после того, как Манукян заявил: "Тот, кто забывает о Карабахе, - изменник". Эти слова он повторил несколько раз.

Вице-спикер парламента Рубен Рубинян, который вел заседание, призвал коллегу к порядку.

"Господин Манукян, существуют правила этики. Не нарушайте их. Вы сказали "изменник". Скажите, кого Вы имели в виду?" - сказал он.

Манукян ответил, что процитировал депутата Вигена Хачатряна.

"Значит, Виген Хачатрян - изменник? Выключите микрофон господину Манукяну. Прошу Вас покинуть парламентскую трибуну", - заявил вице-спикер.

Манукян отказался сделать это и тогда Рубинян попросил сотрудников службы безопасности вывести его.

"Не из зала выводите, а с трибуны", - уточнил Рубинян.

В зале разгорелись страсти, началась перебранка между депутатами от власти и оппозиции. Тогда Рубен Рубинян объявил о 20-минутном перерыве.

