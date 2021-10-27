https://news.day.az/world/1396381.html Более мощное извержение вулкана на Канарах - ФОТОРЕПОРТАЖ
Более мощное извержение вулкана на Канарах - ФОТОРЕПОРТАЖ
На Канарских островах после очередного обрушения с новой силой начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, частичное обрушение конуса вулкана привело к тому, что в небо начали бить гигантские фонтаны лавы, газа и пепла. За этим последовала очень сильная взрывная активность.
Отмечается, что накануне значительно увеличилась сейсмическая активность. За сутки произошло 274 землетрясения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре