Более мощное извержение вулкана на Канарах

На Канарских островах после очередного обрушения с новой силой начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, частичное обрушение конуса вулкана привело к тому, что в небо начали бить гигантские фонтаны лавы, газа и пепла. За этим последовала очень сильная взрывная активность.

Отмечается, что накануне значительно увеличилась сейсмическая активность. За сутки произошло 274 землетрясения.