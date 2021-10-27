Омбудсмен Украины бьет тревогу в связи с состоянием Саакашвили

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с бывшим президентом Грузии, украинским гражданином Михаилом Саакашвили в тюрьме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе визита в грузинскую колонию омбудсмен Украины узнала, что голодающего Саакашвили могут перевести на принудительное кормление. Однако экс-президент Грузии планирует отказаться от этого.

"Но мы ссылаемся, когда такие случаи есть, что есть решение ЕСПЧ..., что принудительное кормление является нарушением статьи третьей конвенции по защите прав человека и основных свобод", - уточнила она.

Также Саакашвили не соглашается с переездом в тюремную больницу, расположенную в исправительном учреждении. Он считает, что в этом медучреждении небезопасно.

В дальнейшем украинский омбудсмен запросит перевода Саакашвили в частный медицинский центр.

Саакашвили оказался в грузинской тюрьме 1 октября после возвращения на родину. В Грузии в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым он уже заочно признан виновным. При этом сам Саакашвили считает себя "политическим заключенным" и с момента заключения объявил голодовку. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщают об ухудшении его здоровья.