В ООН сообщили, что премьер Судана остается под домашним арестом

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Первес встретился в среду с главой распущенного армией правительства Судана Абдаллой Хамдуком, который ранее был задержан захватившими власть военными, но затем отпущен домой. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он (Хамдук - прим. ТАСС), насколько мы понимаем, находится под домашним арестом, однако Первес смог с ним встретиться", - сказал Дюжаррик. Он не привел каких-либо деталей о встрече.

Представитель ООН также отметил, что в работе агентств всемирной организации в Судане пока не произошло каких-либо перемен. "Ни одна из сторон нас о каких-то изменениях не уведомляла, работа продолжается", - указал Дюжаррик.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.