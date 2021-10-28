https://news.day.az/world/1396702.html В США бьют тревогу из-за нехватки водителей - ВИДЕО
В США бьют тревогу из-за нехватки водителей - ВИДЕО
"Это худшее, что я когда-либо видел", - говорит владелец грузовой компании американцам о кризисе в цепочке поставок и нехватке водителей, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Все, что вы едите, прикасаетесь и носите, доставляется грузовиками. И для того, чтобы доставить груз, нужен водитель в этом грузовике ", - сказал генеральный директор Total Transportation Джон Стомпс.
Нехватка водителей грузовиков в США возросла до 80 000 вакансий, которые необходимо заполнить - это происходит, поскольку главный владелец грузовой компании Джереми Никсон предсказывает, что кризис цепочки поставок может растянуться до 2023 года, сообщает FT.
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