В США бьют тревогу из-за нехватки водителей

"Это худшее, что я когда-либо видел", - говорит владелец грузовой компании американцам о кризисе в цепочке поставок и нехватке водителей, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Все, что вы едите, прикасаетесь и носите, доставляется грузовиками. И для того, чтобы доставить груз, нужен водитель в этом грузовике ", - сказал генеральный директор Total Transportation Джон Стомпс.

Нехватка водителей грузовиков в США возросла до 80 000 вакансий, которые необходимо заполнить - это происходит, поскольку главный владелец грузовой компании Джереми Никсон предсказывает, что кризис цепочки поставок может растянуться до 2023 года, сообщает FT.