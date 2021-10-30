В Грузии начался второй тур выборов в местные органы власти

Участки для голосования во втором туре муниципальных выборов открылись в Грузии в субботу в 08:00 (совпадает с бакинским временем). Голосование продлится до 20 часов по местному времени, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Жителям республики предстоит выбрать мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 мажоритарных округах выберут депутатов в местные собрания.

Одной из главных интриг этих выборов станет соперничество за пост мэра Тбилиси. На эту должность претендуют действующий мэр грузинской столицы от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе и председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В первом туре, который состоялся 2 октября, Каладзе набрал 45%, а Мелия - 34%.

В день голосования будут работать более 1,8 тыс. избирательных участков. Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке. Первые предварительные результаты голосования станут известны через несколько минут после закрытия участков. Телеканал Imedi собирается опубликовать результаты экзитполов. ЦИК обнародует первые данные ближе к полуночи