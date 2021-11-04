Президент Грузии предложила сделать лечение от коронавируса платным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала эпидемиологическую ситуацию в стране трагедией и призвала правительство принять жесткие меры для борьбы с коронавирусом, сообщают грузинские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы ускорить темпы вакцинации, она предложила сделать лечение от коронавируса платным, а также ввести COVID-паспорта для посещения общественных мест и сделать прививку от COVID-19 обязательной для граждан из групп риска. В то же время она выступила против нового локдауна в стране.

"Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как нанесет ущерб экономике страны. Особенно это ударит по той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами", - пояснила Зурабишвили свою позицию.