В США приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19 в крупных компаниях

Апелляционный суд США приостановил действие введенного президентом США Джо Байденом правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, суд сослался на "серьезные законодательные и конституционные" нарушения, вызванные установленным требованием.

Как указало агентство, решение суда стало реакцией на совместное ходатайство нескольких компаний, правозащитных групп, а также представителей штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Юта.

Ранее Белый дом обязал примерно 84 млн сотрудников частных компаний в стране к 4 января 2022 года сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. Как следует из распоряжения, данная мера была рассчитана на предприятия со штатом в количестве 100 или более человек.