В Иране произошло два землетрясения подряд, есть погибший

Через минуту после землетрясения магнитудой 6,1 в Иране произошло еще одно землетрясение, магнитудой 6,4.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил турецкий телеканал NTV.

В результате землетрясения сошел оползень.

Эпицентр землетрясения находился в 59 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, очаг залегал на глубине 10 км.

По предварительным данным, в результате обрушения столба линии электропередачи погиб один человек.

Отметим, перед этим в Иране произошло землетрясение магнитудой 6,1.