https://news.day.az/world/1403501.html В Иране произошло два землетрясения подряд, есть погибший - ВИДЕО 18+
В Иране произошло два землетрясения подряд, есть погибший - ВИДЕО 18+
Через минуту после землетрясения магнитудой 6,1 в Иране произошло еще одно землетрясение, магнитудой 6,4.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил турецкий телеканал NTV.
В результате землетрясения сошел оползень.
Эпицентр землетрясения находился в 59 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, очаг залегал на глубине 10 км.
По предварительным данным, в результате обрушения столба линии электропередачи погиб один человек.
Отметим, перед этим в Иране произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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