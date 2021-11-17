Добыча нефти ОПЕК-10 превысит допандемический уровень

Ожидается, что к 2023 году добыча нефти ОПЕК-10 достигнет 105 процентов по сравнению с 2019 годом, главным образом за счет роста в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Ираке, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию Fitch Solutions.

Напомним, что Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.

"В 2022 году в свете ожидаемого значительного переизбытка предложения и, как следствие, снижения цен, мы ожидаем, что Саудовская Аравия продолжит сдерживать производство в следующем году, чтобы помочь стабилизировать рынок. Увеличение добычи сверх нашего прогноза подорвало бы стратегически важные резервные мощности страны и, вероятно, сократило бы цены на Brent, подрывая выручку", - говорится в отчете Fitch Solutions.

Также прогнозируется значительный рост добычи в Иране в ближайшие 12-24 месяца в ожидании снятия вторичных санкций США, что приведет к увеличению экспорта сырой нефти примерно на 1,2 миллиона баррелей в день.

Согласно отчету, в 2022 году добыча будет расти по мере продвижения переговоров.