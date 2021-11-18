Саакашвили перевели в реанимацию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное. Об этом сообщила журналистам врач-реаниматолог Гулико Килиптари, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия".

Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.

"Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", - заявила врач.

Врач добавила, что причины кратковременной утраты сознания - синкопе, станут известны после проведения ряда исследований.

"Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме... После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось", - добавила она.

Специалист подчеркнула, что сегодня "случайно попала" в Глданскую тюрьму. "Я прибыла навестить пациента и это случилось", - добавила Килиптари.

Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.