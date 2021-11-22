"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову через 48 часов из-за неоплаты

"Газпром" уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала НТВ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ. Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - сказал Куприянов. Он также добавил, что "Газпром" "крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств".

Куприянов напомнил, что предложения "Газпрома" по цене газа для Молдовы были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов, а молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании.

"Молдовагаз" получила уведомление "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа. В компании заявили, что работают над погашением долга.