Британцев обяжут строить дома с зарядками для машин

Британское правительство планирует с 2022 года обязать застройщиков снабжать все новые здания зарядными станциями для электрокаров. Объявить о создании соответствующего закона должен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Конфедерации британской промышленности, сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти ожидают, что ежегодно на домах будет появляться по 145 тысяч зарядок для машин. Станции установят не только в жилых новостройках - после капитального ремонта ими должны снабдить любые здания, которые располагают десятью и более парковочными местами. От портов можно будет "заправить" любой электромобиль, а также зарядить аккумулятор у гибрида.

Новая инициатива станет частью стратегии правительства по сокращению выбросов парниковых газов и поспособствует отказу от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу более экологичных аналогов. В сервисной компании RAC Limited отметили, что установка зарядного оборудования в одном здании обойдется в среднем в 800 фунтов стерлингов - проспонсировать работы должно государство.

В Нидерландах тоже решили ввести новые правила для возведения зданий. С 2025 года при строительстве домов в Амстердаме необходимо будет использовать не менее 20 процентов древесины или других экологически чистых материалов. Муниципальные власти рассчитывают таким образом снизить вред для планеты от стали и бетона, при производстве которых выделяется большой объем парниковых газов.