Экспорт продовольствия из России в Китай может снизиться по итогам 2021 года на 10 процентов, до 3,6 миллиарда долларов из-за ограничения на ввоз рыбы и морепродуктов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С января по октябрь поставки продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России в Китай снизились на 16,5 процента, до 3,08 миллиона тонн, в денежном - на 8,3 процента, до 2,9 миллиарда долларов. Россия стала продавать меньше еды Китаю после введения ограничений на ввоз рыбы и морепродуктов из-за обнаружения следов коронавируса на упаковках. Объем поставок рыбной промышленности из РФ в КНР сократился на 68,8 процента, до 282,9 тысячи тонн, а стоимость - на 38 процентов, до 838 миллионов долларов.

После ограничения ввоза рыбы Россия перенаправила часть поставок в Южную Корею, увеличив объем в эту страну на 37 процентов, до 1,7 миллиарда долларов. Теперь доля Южной Кореи в импорте российского АПК выросла с 27 до 35 процентов, а доля Китая сократилась с 63 до 52 процентов.

Экспорт рыбы в КНР по итогам года сократится примерно на 73 процента, до 971,46 тысячи тонн, а стоимость поставок - на 43 процента, до 882 миллионов долларов, прогнозирует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он считает, что китайские порты, закрытые еще в 2020 году из-за коронавируса, не откроются в 2022 году.

С ним согласен президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Он напомнил, что в начале ноября из-за вспышки COVID-19 на заводе в Даляне прекратились поставки мороженой рыбы на неопределенный срок, а с начала 2022 года в Китае вводятся требования по маркировке мороженых продуктов, что может парализовать поставки.

Резкое снижение экспорта рыбы в Китай частично компенсировано увеличением поставок других категорий продуктов, отметили в РСХБ. Поставки масличных и масла выросли на 4,9 процента, до 1,3 миллиарда долларов, мяса - на 22,8 процента, до 324,3 миллиона долларов за счет увеличения экспорта говядины. Отгрузки злаковых культур в КНР увеличились в четыре раза, до 112 миллионов долларов, кондитерских изделий - на 6 процентов, до 99 миллионов долларов, напитков, в том числе пива и крепкого алкоголя, - на 30 процентов, до 30 миллионов долларов.

Китай продолжает ужесточать контроль за импортом продовольствия в приграничных городах. В ноябре администрация города Суйфэньхэ приостановила ввоз расфасованных продуктов из России, а власти округа Хулун-Буир запретили импорт продуктов, требующих особого температурного режима, включая мясо и молоко.

В группе "Черкизово" заявили, что ограничения импорта не сказываются на компании, поскольку носят локальный характер. Несмотря на запреты, КНР остается одним из ключевых экспортных направлений и для продукции "Балтика", отметила старший директор по экспортной деятельности пивоваренной компании Алла Манякина.

В AB InBev Efes (BUD, Stella Artois, Corona Extra) отметили, что Китай входит в тройку крупнейших покупателей российского пива, а поставки компании в страну с января по октябрь выросли на 26 процентов. Сложности для компании вызывают рост логистических издержек, жесткие карантинные меры, отсутствие должной коммуникации между службами КНР и России и наличие на китайском рынке производителей, копирующих продукцию известных торговых марок.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков называет другую проблему - китайские партнеры могут отзывать заказы, подготовленные российскими поставщиками. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько считает, что риски возникновения сложностей с экспортом продовольствия в Китай сохранятся.