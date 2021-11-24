В России задержали армянина за организацию незаконной миграции

Правоохранительные органы России задержали армянина по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России, передает Day.Az.

В пресс-службе сообщили, что сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния задержали начальника отдела полиции по городскому округу Долгопрудный МУ МВД России "Мытищинское" Карена Севикяна. Он, по предварительной информации, причастен к организации незаконной миграции.

В главке добавили, что cледственными органами по собранным материалам принято процессуальное решение. По факту произошедшего назначили проведение служебной проверки. Сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения вины его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и он понесет наказание в соответствии с законодательством.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Карен Севикян подозревается в организации незаконно выезда из России в Мексику семерых граждан Индии.