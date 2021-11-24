Кипр вводит обязательное ношение масок для детей старше 6 лет

Ношение защитных масок на Кипре станет с 29 ноября обязательным для детей в возрасте от 6 лет и старше и явится одной из мер, которые призваны воспрепятствовать активному распространению коронавируса и усугублению эпидемических показателей. Такое решение принял в среду кабинет министров островного государства по предложению министра здравоохранения Михалиса Хаджипанделаса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 29 ноября возрастной порог для использования маски будет понижен до 6 лет во всех зонах, где требуется использование защитной маски", - сообщил глава Минздрава по завершении заседания Кабмина. Кроме того, по словам Хаджипанделаса, с этого же дня всем детям от 6 лет и старше для появления в общественных зонах необходимо будет предъявлять антиковидный сертификат SafePass с QR-кодом. Условиями для получение последнего детьми от 6 до 11 лет являются либо подтверждение о выздоровлении после ковида, перенесенного в течение последних 6 месяцев, либо отрицательный результат диагностического теста на коронавирус не более чем семидневной давности. Для более возрастных категорий самым распространенным основанием для приобретения SafePass является вакцинация от коронавируса.

В настоящий момент ношение масок - это требование, которое предъявляется ко всем людям от 12 лет и старше. Также решено, что с 29 ноября все учащиеся начальной школы до конца нынешнего года будут еженедельно проходить экспресс-тесты на выявление антигенов коронавируса в созданных Минздравом мобильных центрах диагностического тестирования. Кабмин также распорядился отменить все рождественские празднования в школах.

Начиная с 1 декабря все невакцинированные граждане в возрасте 18 лет и старше смогут получать пропуск для прохода в многолюдные помещения только при наличии отрицательных результатов либо ПЦР-теста со сроком давности не более 72 часов, либо экспресс-теста на антигены не старше 48 часов.

Кроме того, с 15 декабря всем людям в возрасте от 12 лет и старше, которые не привиты хотя бы одним компонентом прививки от коронавируса, будет запрещено посещать любые заведения общественного питания, театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, проводимые как в помещении, так и на открытом воздухе.

И, наконец, с 18 декабря вводится в действие норма, согласно которой ни один SafePass не будет считаться действительным для вакцинированной части населения, если с момента завершения курса вакцинации минуло более 7 месяцев, в течение которых владелец пропуска не прошел процедуру ревакцинации. Тем самым власти острова решили заставить фактически всех взрослых жителей Кипра в кратчайшие сроки привиться бустерной дозой противовирусных вакцин.