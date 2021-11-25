Француз отрезал себе пальцы, чтобы "быть похожим на инопланетянина"

Во Франции мужчина отрезал себе пальцы, чтобы быть похожим на инопланетянина.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее он провёл уже не один десяток операций, но по словам мужчины, останавливаться он не собирается.