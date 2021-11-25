https://news.day.az/world/1408070.html Француз отрезал себе пальцы, чтобы "быть похожим на инопланетянина" - ВИДЕО
Француз отрезал себе пальцы, чтобы "быть похожим на инопланетянина" - ВИДЕО
Во Франции мужчина отрезал себе пальцы, чтобы быть похожим на инопланетянина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее он провёл уже не один десяток операций, но по словам мужчины, останавливаться он не собирается.
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