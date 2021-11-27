Турция закрыла въезд для пяти стран из-за нового штамма коронавируса

Власти Турции закрыли авиасообщение с пятью странами: с вечера пятницы, 26 ноября, въезд в республику запрещен из Ботсваны, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Мозамбика, Намибии и Зимбабве из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С сегодняшнего вечера будет запрещено путешествовать из Ботсваны, ЮАР, Мозамбика, Намибии и Зимбабве сухопутным, воздушным, морским и железнодорожным путем", - сообщил турецкий министр.

Ранее ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними с ней странами ввели Евросоюз, Великобритания, Сингапур и Япония. Первые сообщения о заражении новым штаммом B.1.1.529 появились в ЮАР, Ботсване и Гонконге 24 ноября. Позже новости об обнаружении очередного варианта COVID-19 появились в Израиле и Бельгии.