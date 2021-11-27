Нидерланды усиливают карантин второй раз за месяц

В Нидерландах вводят дополнительные ограниченияиз-за роста заболеваемости коронавирусом, пишет AFP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, с 17:00 до 5:00 будут закрыты второстепенные магазины, рестораны, бары и культурные объекты. Супермаркеты будут работать до 20:00.

Школы продолжат работать.

Новые ограничения вводятся с 28 ноября на три недели.

В стране ежедневно фиксируют более 20 тысяч случаев коронавируса, несмотря на то, что привито около 85% взрослых. При этом в реанимацию попадают более 70% невакцинированных.

В то же время, агентство Reuters сообщает, что на двух рейсах из ЮАР в Нидерданды выявили 85 случаев коронавируса среди 600 пассажиров.

"Пока известно 110 результатов. Из них 15 результатов положительные, а 95 - отрицательные. Исходя из этих результатов, мы ожидаем, что коэффициент обнаружения будет составлять 13,6%. Это значит, что мы учитываем в общей сложности около 85 положительных результатов", - говорится в сообщении.

Устанавливается, инфицированы ли люди новым опасным штаммом омикрон, обнаруженным в ЮАР.