https://news.day.az/world/1408869.html Стрельба в квартире в США - есть погибшие
Стрельба в квартире в США - есть погибшие
Три человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в квартире в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США). Об этом сообщается в субботу на странице полиции Нэшвилла в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Детективы отдела убийств расследуют причины произошедшей в пятницу в 21:45 в квартире на Торбетт-стрит стрельбы, в результате которой погибли три молодых человека, - говорится в сообщении. - Еще четыре человека, находившиеся в помещении, получили травмы, не угрожающие жизни".
На месте преступления найдены две единицы огнестрельного оружия. Признаков взлома квартиры, где произошел инцидент, не обнаружено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре