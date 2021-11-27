В Великобритании выявили два случая омикрон-штамма коронавируса

Два случая заражения новым штаммом коронавируса Omicron выявили в Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Минздрава Саджид Джавид в эфире Sky News.

По его словам, эти два человека находятся на самоизоляции.

Министр также отметил, что в районах, где были обнаружены случаи заболевания - Челмсфорде и Ноттингеме, проведут целенаправленное тестирование.

"Это реальное напоминание о том, что пандемия еще далека от завершения", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.