В Германии выявлены случаи заражения штаммом "омикрон"

Первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Германии.

Об этом сообщило в субботу издание Focus Online со ссылкой на Минздрав земли Бавария, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оба инфицированных прибыли в Германию из ЮАР 24 ноября.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.