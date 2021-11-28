https://news.day.az/world/1408986.html В Германии выявлены случаи заражения штаммом "омикрон"
В Германии выявлены случаи заражения штаммом "омикрон"
Первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Германии.
Об этом сообщило в субботу издание Focus Online со ссылкой на Минздрав земли Бавария, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Оба инфицированных прибыли в Германию из ЮАР 24 ноября.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре