В Нидерланды завезли новый штамм коронавируса

Национальный институт здравоохранения Нидерландов выявил 13 человек, зараженных штаммом коронавируса "омикрон", среди пассажиров, которые прибыли из Южно-Африканской Республики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"26 ноября 624 пассажира, прибывшие из ЮАР, были протестированы на коронавирус в аэропорту Схипхол. Из них 61 человек получил положительный результат теста. Чтобы определить вариант коронавируса, образцы были направлены на дальнейшее исследование в RIVM. Вариант "омикрон" был выявлен в 13 положительных тестах", - говорится в сообщении института.

Это промежуточные результаты проверки, так как исследование продолжается, отметили в институте. Таким образом, число зараженных может увеличиться.